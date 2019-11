Hilden : Unicef-Gala: Blick ins Familien-Album

Hilden Andere Galas haben mehr Glanz und Glamour. Bei der Unicef-Gala in Hilden kommen Weltstars und Publikum sich nah wie sonst selten.

Seit 37 Jahren ist die Unicef-Gala in der Stadthalle Hilden Anfang Dezember Jahr für Jahr ausverkauft. Sie ist ein unvergleichliches Event und hat deshalb Fans in der ganzen Region. Andere Galas haben mehr Glanz, Glamour und Gloria, das stimmt. Aber es gibt keine andere Wohltätigkeitsveranstaltung, wo „normale“ Menschen so viele internationale Künstler von Rang für so wenig Geld (40 Euro) erleben können. Und ihnen dabei auch so nah kommen können. Und wo diese Weltstars das nicht nur zulassen, sondern offensichtlich auch noch genießen. Das sei die „Unicef-Familie“, sagt Heribert Klein. Er hat das Format 1981 erfunden - in Hilden. Als PR-Profi hatte Klein schon immer besonders viel Fantasie. Aber das seitdem 327 Künstler aus 93 Ländern in Hilden zu Gast waren - das hat er sich in seinen kühnsten Träumen nicht ausgemalt. 5,5 Millionen Euro für Kinder in Not hat die Unicef-Gala gesammelt. Klein hat Prominente dazu gebracht, schlichte Holzherzen („Ein Herz für Unicef“) zu bemalen. Und damit sage und schreibe 1,4 Millionen Euro zusammengebracht. Unglaublich: 2018 wurde das Unicef-Herz von Günther Uecker für die Rekordsumme von 195.000 Euro versteigert. Am Samstag, 7. Dezember, 19 Uhr, und Sonntag, 8. Dezember, 17 Uhr steigt die älteste Unicef-Gala weltweit wieder in der Hildener Stadthalle. Zur Einstimmung haben wir einen Blick ins Foto-Album geworfen und erinnern an prominente Besucher und magische Momente.