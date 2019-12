Polizeieinsätze in Hilden und Essen : Zwei Festnahmen bei Razzien gegen Rocker- und Clan-Kriminalität

Essen/Hilden Die Polizei hat bei Razzien in Essen und Hilden zwei Personen festgenommen, elf Strafverfahren eingeleitet und Drogen sichergestellt. Gegen einen Mann lag ein Haftbefehl vor.

Bei zwei Razzien gegen Rocker- und Clan-Kriminalität im Rheinland und Ruhrgebiet sind zwei Personen festgenommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet worden. Am späten Freitagabend hat die Essener Polizei „wie eigentlich jedes Wochenende“ mehrere Objekte in Essen und Mülheim an der Ruhr „zur Bekämpfung von Clan-Kriminalität“ kontrolliert, wie ein Polizeisprecher am Samstag bestätigte.