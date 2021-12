Attraktion im Zechenpark Kamp-Lintfort : Weihnachtsmarkt: 2022 gerne wieder

Kamp-Lintfort Besucher, Händler und Veranstalter zeigen sich zufrieden mit dem ersten Markt im Zechenpark, auch wenn das Wetter durchwachsen war. Im nächsten Jahr soll es eine zweite Auflage geben.

„Pünktlich um 14 Uhr fing der Regen an, als der Weihnachtsmarkt geöffnet hat“, sagte am Samstagabend Elisabeth Hillmann mit einem Schmunzeln. „Dafür, dass das Wetter so schlecht war, ist es gut gelaufen.“ Die Kamp-Lintforter Künstlerin bot beim Weihnachtsmarkt im Zechenpark unter anderem Filz-Umhängetaschen, Portemonnaies oder Schlüsselanhänger an, die sie unter dem Motto „Miss Elli – schöne Dinge selbst gemacht“ verkaufte. „Es sind nette Menschen am Stand“, erzählte Elli Hillmann. „Sie sind interessiert. Das ist eine Wertschätzung meiner Arbeit.“