Karneval 2023 Die närrischen Termine in Hilden und Haan

Hilden/Haan · Jetzt geht’s los: Mit dem Karnevalsempfang am Samstag startet in Hilden schon einmal sanft der Straßenkarneval, der am Altweiber-Donnerstag dann so richtig Fahrt aufnimmt. Ein Überblick über die Veranstaltungen in Hilden und Haan.

08.02.2023, 15:05 Uhr

Beim Rathaussturm in Haan machten 2020 Dutzende Bräute Jagd auf den Rathausschlüssel. Diesmal soll das Motto „Space“ lauten. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)