Freizeitangebote an Weihnachten Freizeittipps für die Feiertage in Düsseldorf

Theater Das Junge Schauspiel zeigt an der Münsterstraße 446 am Montag um 16 Uhr die Mitmach-Performance „Panda-Pand“ für Kinder ab vier Jahren. Tickets kosten zwölf Euro. Im Schauspielhaus, Gustav-Gründgens-Platz, ist das Schauspiel „Arbeit und Struktur“ von Wolfgang Herrndorf ebenfalls am Montag um 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt beginnt bei sieben Euro. Im Theater an der Kö, Schadowstraße 11, wird am Montag und Dienstag, jeweils 18 Uhr, die Komödie „Das Brautkleid“ aufgeführt. Karten ab 18 Euro.