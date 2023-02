Schwimmbad der Förderschule ist eröffnet Virneburg-Schüler schwimmen wieder

Mit sichtbarer Freude steigen zwölf Schüler der Förderschule an der Virneburg in das neue Schwimmbecken ihrer Schule. Manche von ihnen schwimmen eine Bahn, andere planschen um das Ende einer kleinen Rutsche herum. Alle fühlen sich im Wasser sichtlich wohl. In ihrer Freude darüber lassen sie sich auch von den vielen Besuchern nicht bremsen, die das erneuerte Schulschwimmbad an dessen erstem Betriebstag betrachten.