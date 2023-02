Hilden/Gruiten Ein Notfall über Meldestelle aufgenommen

Gegen 11 Uhr waren bei Bauarbeiten an der Königsallee in Düsseldorf am Freitag mehrere Glasfaserkabel durchtrennt worden. Daraufhin fiel in Teilen der Vorwahlgebiete 02103, 02104 und 0211 das Telefonnetz aus. Betroffen waren offenbar Anschlüsse der Telekom. Auch der Notruf sei nicht teilweise nicht erreichbar gewesen, hieß es. Daraufhin richteten die Feuerwehren in den betroffenen Gebieten Notfall-Meldestellen ein. Das Konzept war ausgearbeitet worden, damit Anwohner im Falle eines Blackouts Notrufe absetzen können. In Gruiten konnten sich Anwohner beim Feuerwehrgerätehaus an der Bahnstraße 62 melden, in Hilden wurden fünf Meldestellen eingerichtet, unter anderem an der Richrather Straße in Höhe des Rewe-Marktes.