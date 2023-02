Verdi fordert mehr Geld In Hilden sollen auch Kitas bestreikt werden

Die Stadt Hilden bereitet sich auf den ersten Streiktag in diesem Jahr vor: Nachdem vergangene Woche bereits Mitarbeiter der Rheinbahn sowie der Verwaltung in Düsseldorf und am Montag Beschäftigte der Städte Velbert, Wülfrath und Heiligenhaus ihre Arbeit niedergelegt haben, folgen an diesem Dienstag, 14. Februar, Angestellte der Verwaltungen in Hilden, Ratingen und Mettmann sowie der Kreisverwaltung. „Mit erheblichen Einschränkungen bei Bürgerbüros, Kfz-Zulassungsstelle und anderen städtischen Dienstleistungen ist zu rechnen, aber auch städtische Kitas werden geschlossen bleiben“, erklärte Stephanie Peifer, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Düssel-Rhein-Wupper.