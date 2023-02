Hilden Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Durch eine Balkontür in der Hochparterre versuchten zwei Unbekannte am Samstagmittag in eine Wohnung am Weidenweg einzubrechen. Ein Nachbar informierte die Polizei. Die dunkel gekleideten Täter flüchteten schließlich in Richtung Erikaweg. Einer der beiden soll stark lockige Haare gehabt haben. Hinweise an Tel. 02103 / 898-6410.