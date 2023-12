Diebstahl-Serie bei Motorrädern im Südkreis Mutmaßliche Diebesbande baut Unfall und entkommt

In Langenfeld begonnen hatte die Diebstahl-Serie am ersten Adventswochenende in Richrath. Dort entwendeten Unbekannte aus einer Tiefgarage am Tönnesbrucher Feld eine schwarze BMW R 1250 GS im Wert von 23.000 Euro. Weitere Diebstähle folgten, so an der Alten Schulstraße in Monheim, wo aus Tiefgaragen ebenfalls eine BMW R 1250 GS im selben Wert (mit goldfarbenen Felgen!) sowie eine Triumph Trident L101 (etwa 8000 Euro) verschwanden. Einzelteille einer Honda CBR 900 wurden aus einem Garten an der Richrather Straße in Langenfeld gestohlen.