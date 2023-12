An der Goethestraße Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Erfolgs für die Polizei: Als sich drei Einbrecher am Donnerstag, 21. Dezember, gegen 18:30 Uhr gewaltsam Zutritt durch eine Balkontür zu einem Einfamilienhaus an der Goethestraße verschaffen wollten, konnten Einsatzkräfte der Polizei Solingen einen der Täter in der Wohnung stellen. Er sei vorläufig festgenommen worden, hieß es. Bei dem Mann handelt es sich um einen 22-jährigen Südeuropäer, der der Polizei in Haan übergeben wurde. Die beiden anderen Täter sind flüchtig. Hinweise unter Telefon 02129/9328-6480.