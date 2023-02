Einsatz in Hilden Unfall auf Ostring fordert zwei Verletzte

Hilden · Bei einem Auffahrunfall in Hilden sind am Freitagvormittag zwei Personen schwer verletzt worden. Der Ostring musste für mehrere Stunden gesperrt werden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

13.02.2023, 13:16 Uhr

Bei dem Unfall auf dem Ostring waren insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt. Foto: Kreispolizei Mettmann/kreispolizei Mettmann

Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr ein 61-jähriger Hildener gegen 11 Uhr mit seinem VW Touran den Ostring in Richtung Hochdahler Straße. Dabei übersah er den Rückstau, der sich vor einer vorübergehend installierten Baustellenampel gebildet hatte. So fuhr er auf das Heck eines vorausfahrenden 74-jährigen Düsseldorfers auf und schob dessen Fahrzeug in den Wagen eines 36-jährigen Düsseldorfers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 74-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geschoben. Der 74-jährige Fahrer sowie der 61-jährige Unfallverursacher zogen sich beide schwere Verletzungen zu, die im Krankenhaus stationär behandelt werden mussten. Die ein und drei Jahre alten Fahrzeuginsassen des 36-jährigen Düsseldorfers konnten nach einer ambulanten Versorgung das Krankenhaus wieder verlassen, teilt die Polizei mit. Alle drei Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, zwei mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehr als 20.000 Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehr ausgelaufenen Betriebsstoffe aufnehmen und die Fahrbahn reinigen. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Unfallstelle am Freitag für etwa drei Stunden gesperrt.

(isf)