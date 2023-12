Musikalische Weihnachtsfeier Viele „Goldkehlchen“ bei der Unitas Haan

(peco) Nicht nur die Damen und Herren der ersten Handballmannschaft sangen aus voller Brust mit: Bei der traditionellen Weihnachtsfeler der Unitas Haan in ihrem Wohnzimmer – der Sporthalle Adlerstraße – entpuppten sich am Donnerstagabend zahlreiche Gäste als „Goldkehlchen“. Zum ersten Mal hatte der Verein „Weihnachtslieder-Singen“ ins Programm aufgenommen. „Gesangslehrerin“ Melanie Arnold sorgte dafür, dass auch immer die passenden Titel angestimmt wurden. Lecker war die Feier übrigens auch: Die Jugendabteilung bot weihnachtliches Gebäck, Kuchen, Waffeln und vieles mehr an. Foto: Stephan Köhlen