Valentinstag 2023 in Hilden Der Blumenverkauf floriert zum Tag der Liebenden

Am sogenannten Tag der Liebe werden der oder dem Liebsten gerne ein paar Blumen geschenkt. Am beliebtesten sind laut Floristen die roten Rosen. Auch bei der Blumenfee an der Ellerstraße in der Hildener Innenstadt gehen diese am häufigsten über die Theke. Aber auch Rosen in anderen Farben, Gerbera, saisonale Tulpen, Kamille, Eukalyptus, Lisianthus oder Lilien werden von der Inhaberin Silke Cresnar oft verkauft.