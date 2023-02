Pfarrgemeinde St. Jacobus Hilden Katholiken rüsten sich für die Zukunft

Maren Eckert, die Engamentförderin der Pfarre, stellte erste Punkte der neuen Servicestelle Ehrenamt vor, die es ab 1. März geben wird. In einer etwas veränderten Bücherei werde es einen weiteren Raum der Begegnung geben. Am Mittwochvormittag heißt es künftig „Treffpunkt Mensch“. Nachmittags werden die Büchereizeiten erweitert; in der Zeit der Kinderchor-Proben wird damit für Eltern ein Treff geschafften. An jedem zweiten Mittwochabend gibt es einen Treff für Ehrenamtliche. Donnerstags will Maren Eckert von 10 bis 12 Uhr unter dem Motto „Coffee and Jesus“ ein Gesprächsangebot über Gott und die Welt schaffen. Donnerstagnachmittag von 15 bis 17 Uhr bietet Diakon Michael Ruland eine Seelsorge-Sprechstunde an.