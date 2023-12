Sportlicher Wettkampf der anderen Art in Hilden Viel gute Laune beim Tannenbaum-Weitwurf

Lediglich ganz am Anfang läuft es noch ein ganz kleines bisschen zögerlich an der eigens eingerichteten Wurfstrecke auf dem alten Markt. Sorgsam ist diese zu den Seiten und nach hinten abgesperrt, Holzplatten markieren die Strecke, auf der geworfen werden darf, Lichterketten rechts und links sorgen für weihnachtliches Flair in der einbrechenden Dunkelheit, Getränke und viel gute Laune machen es einem gemütlich. Rudi Meisenbach von der Karnevalsgesellschaft Jecke Fründe, der die Stadtmeisterschaften im Tannenbaum-Weitwurf am Mikrofon begleitet, ruft den Werfenden motivierend vom Ende der Bahn aus zu: „Also, da wo ich stehe, ist die 12,50-Meter-Marke.“