Hilden : Zwei von 14 Sirenen funktionieren am Warntag in Hilden

Hilden Hilden bleibt erstmals seit vielen Jahre nicht stumm, wenn am Donnerstag landesweit Sirenen heulen – allerdings funktionieren noch immer nicht alle neuen Warnsysteme.

Den landesweite Sirenenwarntag gibt es seit 2018. Schon damals konnte die Itterstadt nicht daran teilnehmen: Das Sirenensystem in Hilden war ein Relikt des Kalten Krieges und wurde zwischen 1956 bis 1969 installiert. Später wurde es teilweise zurückgebaut. Die alten Sirenen konnten nur wenige Alarmtöne produzieren. Vor vier Jahren begann die Modernisierung des Warnsystems in Hilden. Nun können auch hier Sirenen aufheulen, teilte Stadtsprecherin Henrike Ludes-Loer am Dienstag mit. „In Hilden sind die Sirenen an fast allen 14 Standorten montiert. Der technische Ausbau erfolgt sukzessive. Zum Warntag am 8. September sind leider erst zwei von ihnen – eine in der Stadtmitte und eine im Hildener Süden – einsatzbereit.“ Beim für den drei Monate später vorgesehenen bundesweiten Warntag am 8. Dezember soll aber „der Großteil der neuen Sirenen funktionstüchtig sein“, so Henrike Ludes-Loer weiter.