Mitten in der Nacht : Strom fällt in einigen Teilen Hildens aus

In der Nacht zu Montag ist in einigen Teilen der Stadt der Strom ausgefallen. Foto: dpa/Bernd Settnik

Hilden Von dem Stromausfall waren der Hildener Osten und Teile des Hildener Südens betroffen. Nach 35 bis 40 Minuten hatten die Stadtwerke das Problem gelöst.

Einige Anwohner des Hildeners Ostens und Südens haben wahrscheinlich erst am Montagmorgen bemerkt, dass in der Nacht der Strom ausgefallen ist, manche haben ihn noch mitbekommen, andere haben vielleicht sogar verschlafen, weil der Wecker nicht klingelte: Am Sonntag um 1.05 Uhr fiel in Teilen der Stadt der Strom aus.