Neuer Bilder-Kalender liegt vor : „Hilden Anno Dazumal 2023“ ab sofort zu haben

Hilden Wer in die Vergangenheit reisen möcht – zumindest in seinen Erinnerungen oder auf Fotos – kann das ganz wunderbar mit dem neuen Kalender „Hilden Anno Dazumal 2023“, den der Historiker Wolfgang Engel jetzt herausgebracht hat.

Er beinhaltet 13 historische Ansichten und kostet 12 Euro – zwei Euro davon gehen an die Tafel, wie Wolfgang Engel erklärt.

Der Bilderspaziergang startet im Januar mit einer Aufnahme der verschneiten Innenstadt im Jahre 1956. Im Februar ist eine Einkaufsszene im Kaufhaus Schnatenberg zu erkennen“, erklärt Engel. Thema im März: 1970 wurde das erste Motorrad der Polizei in Hilden in Betrieb genommen. Als nächstes Motiv sei im April eine Bildcollage zum Thema Fahrradfahren zu sehen. Weitere Kalenderblätter: die Brotfabrik Schütten auf der Herderstraße (1966), historische Werbung aus Hilden z.B Gas für 11 Pfennige bei den Stadtwerken Hilden oder der Bombentreffer vom 13. November 1940 in der Mühlenstraße. Das Kalender-Format beträgt 30 x 33 Zentimeter.