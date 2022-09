Kulturangebot in Hilden : Hildener Kultur in einer Broschüre vereint

Hilden Die Kultur-Einrichtungen der Stadt wollen sich den Hildenern Bürgern künftig übersichtlicher mit ihren Terminen und Veranstaltungen präsentieren.Deshalb gibt es nun eine Gesamtbroschüre.

In Hilden passiert in Sachen Kultur ziemlich viel. Allerdings haben bisher Musikschule und Bibliothek, Fabry-Museum und Stadtarchiv, kurz gesagt, alle städtischen Kultur-Einrichtungen ihre Veranstaltungen separat beworben. „Es gab viele Jahre umfangreiche Werbematerialien“, erzählt Eva Dämmer, Leiterin des städtischen Kulturamts sowie der Musikschule. Das hatte zur Folge, dass teilweise die Termine nicht richtig kommuniziert wurden, dass die einzelnen Bereiche und Veranstaltungsreihen getrennt voneinander beworben wurden und sich damit die Kultur in Hilden für interessierte Bürgerinnen und Bürger etwas unübersichtlich gestaltete. „Es gibt sicher Leute, die vor allem Ausstellungseröffnungen besuchen, die vielleicht gar nicht wissen, dass es eine Theaterreihe gibt“, meint Eva Dämmer.

Um das kulturelle Leben in Hilden übersichtlich und besser planbar zu präsentieren, wurde nun vom Hildener Kulturamt erstmals eine Gesamtbroschüre zusammengestellt, in der die städtischen Kulturveranstaltungen für das kommende halbe Jahr vereint wurden. So werden nicht nur die verschiedenen Veranstaltungsreihen und Einzelveranstaltungen von August bis Januar ausführlich beschrieben. „Das Besondere ist, dass es in der Broschüre einen Kalender gibt“, sagt Ute Holz, stellvertretende Kulturamtsleiterin. In diesem Kalender sind alle Veranstaltungen mit Datum übersichtlich aufgeführt, sodass Kulturinteressierte alles auf einen Blick haben und ihre Besuche gut planen können. Außerdem beinhaltet die Broschüre „Kultur in Hilden“ auch Steckbriefe der einzelnen Einrichtungen, mit Öffnungszeiten und Kontaktdaten.