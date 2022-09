Stadtbücherei Hilden : Leitungsteam der Bücherei komplett

Hilden Jonas Heinzmann übernimmt die stellvertretende Leitung der Stadtbibliothek. Er unterstützt die Leiterin Marina Rabe in ihrer Arbeit.

Jonas Heinzmann stammt aus St. Leon, das in der Nähe von Heidelberg in Baden-Württemberg liegt. „Ich habe 2019 mein Bachelor-Studium abgeschlossen“, verrät der 25-Jährige. Was hat ihn an der Stelle in Hilden gereizt? „Die Stellenbeschreibung klang spannend“, erzählt Jonas Heinzmann. „Die Bibliothek ist recht fortschrittlich.“ Außerdem sei ihm die Stadt Hilden selbst als guter Wohnort erschienen. Ob dem so ist, muss er erst noch ergründen, denn tatsächlich ist er erst am 29. August umgezogen.