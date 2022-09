In der Nacht zu Sonntag in Hilden : Betrunkener baut Unfall mit E-Scooter

In der Nacht zu Sonntag in Hilden

Hilden Ein Zeuge hört einen lauten Knall und leistet Erste Hilfe. Der 31 Jahre alte Unfallfahrer wirkt betrunken, sodass ihn die Beamten auf Alkohol testen.

Offenbar betrunken hat ein 31 Jahre alter Hildener in der Nacht zu Sonntag einen Unfall mit einem E-Scooter gebaut. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Zeuge gegen 23.50 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen.

Der Zeuge leistete Erste Hilfe und alarmierte die Einsatzkräfte. Der 31-Jährige zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Am E-Scooter und am Anhänger entstand ein Schaden von rund 150 Euro.