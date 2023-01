Hilden CO-Pipeline: Prozesstermin wird verschoben

Wegen Erkrankung des Richters ist der für kommenden Dienstag, 17. Januar, geplante Prozesstermin des BUND-NRW gegen das Land NRW in Sachen CO-Pipeline abgesagt worden. In einer Presseerklärung dazu schreibt Dieter Donner, Sprecher der „Stopp Bayer-CO-Pipeline“-Initiativen aus Monheim, Hilden, Langenfeld, Erkrath, Ratingen, Solingen und Düsseldorf: „Auch im 16. Jahr nach der ersten Planfeststellung quält sich die Giftgas-Pipeline weiter durch die Gerichte. Nach dem abgesagten Verhandlungstermin am 29. November 2022 beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, musste nun auch der für den 17. Januar 2023 zunächst angekündigte Verhandlungstermin wegen Erkrankung des Vorsitzenden Richters aufgehoben werden.“