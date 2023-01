Politik in Hilden skeptisch Gerangel um Jugendhilfe-App „Between the Lines“

Es sind Zahlen, die aufhorchen lassen: Mehr als die Hälfte aller psychischen Krankheiten entsteht laut Bundespsychotherapeutenkammer vor dem 19. Lebensjahr. Fast jeder fünfte junge Mensch erkrankt innerhalb eines Jahres an einer psychischen Störung. Und trotzdem: Wenn ein Kind oder Jugendlicher für sein individuelles Anliegen Hilfe sucht, kann das unter Umständen schwierig werden. „Es gibt zwar zahlreiche Anlaufstellen. Sich über diese einen Überblick zu verschaffen, ist aber gar nicht so einfach“, sagt Oliver Kröger. Seine App „Between The Lines“ setzt genau an dieser Stelle an.