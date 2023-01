Entwicklungen in Hilden Neue Chance für Seitenstreifenfreigabe auf A3?

Die Freigabe der Seitenstreifen auf der A3 zwischen Hilden und Leverkusen fordern die Industrie- und Handelskammern aus Düsseldorf sowie dem Kreis Mettmann und aus dem Bergischen Land. In einem gemeinsamen Brief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) weisen die beiden Hauptgeschäftsführer Gregor Berghausen (IHK Düsseldorf) und Michael Wenge (Bergische IHK) darauf hin, dass das Instrument der sogenannten temporären Seitenstreifenfreigabe bereits erfolgreich auf dem Abschnitt zwischen Hilden und Ratingen Ost eingesetzt werde. In Stoßzeiten mit hoher Verkehrsdichte können dort die Seitenstreifen für den Verkehr freigegeben werden. Das entzerrt die Situation und sorgt für einen gewissen Verkehrsfluss und verhindert so Staus.