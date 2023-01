Zugausfälle in Richtung Hilden Zugstreichungen der Linien S1 und RE47

Ein Sprecher der Deutschen Bahn bestätigte am Montagnachmittag die Ausfälle. Grund für die Störung sei eine Störung im Stellwerk Düsseldorf-Eller, die um 3 Uhr nachts aufgekommen sei. Vor dem morgigen Nachmittag sei jedoch nicht mit einer Schadensbehebung zu rechnen, erklärt der Bahnsprecher. Schuld an den Zugausfällen der Linie S1 seien zudem Vandalismusschäden. „Wir haben die Ermittlungen zu der Schadensursache aufgenommen“, bestätigte am Montagnachmittag Marcel Fiebig, Sprecher der Polizei in Düsseldorf.