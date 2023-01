Ärger in Hilden und Haan Noch einige Haushalte ohne Gelbe Tonne

Mirko Schmitz ärgert sich. Zwar ist seine alte Gelbe Tonne durch die Awista bereits abgeholt worden, doch von dem neuen Anbieter der RMG Rohstoffmanagement GmbH hat er immer noch keine neue erhalten. Dabei hat bereits am Montag die erste Leerung in der Straße „Kalstert“, in der er lebt, stattgefunden. „Da ich gestern mehrere Gelbe Säcke gesehen habe, sind wir wohl nicht die einzigen, die keine Tonne erhalten haben“, berichtet der Hildener. Bereits Mitte Dezember hatte Schmitz die RMG kontaktiert, da sein Haus bei der Verteilung der Tonnen scheinbar übersehen worden war. „ Wir werden die fehlende gelbe Tonne bis Ende Dezember nachliefern“, hieß es in der damaligen Antwort-Mail durch die RMG.