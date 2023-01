Vorlesewettbewerb in Hilden „Hilden liest“ startet in neue Runde

Die Videos können in der neuen „Hilden liest“-Runde bis 2. April per WhatsApp, Telegram oder iMessage eingesendet werden. An welche Nummern und Adressen genau, steht in den Teilnehmer-Unterlagen. Eine Jury bewertet im Anschluss die Beiträge. Die Gewinner werden am 13. Mai, 15 Uhr, in der Bücherei geehrt.