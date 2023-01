Industrie- und Handelskammer IHK zeichnet zwei Auszubildende aus Hilden aus

Die mussten sich vor Ort zunächst mit rund 5000 Auszubildenden in der IHK-Prüfung messen und sich dann unter 3975 regionalen Prüfungsbesten durchsetzen. 246 landesbeste Auszubildende werden in 120 IHK-Berufen von 16 NRW-IHKs bei der Landesbestenehrung ausgezeichnet. Landesbeste sind die jeweils zwei Prüfungsbesten in den einzelnen Ausbildungsberufen samt Fachrichtungen, die die IHKs prüfen. Sie gehören damit zu den 3975 jungen Frauen und Männern, die ihre Abschlussprüfung mit der Note „sehr gut“ bestanden, also mindestens 92 von 100 Punkten erreicht haben. Unter den landesweit besten Auszubildenden aus dem IHK-Bezirk Düsseldorf, die einer Veröffentlichung zugestimmt haben, sind auch zwei Frauen aus Hilden. Darunter die Personaldienstleistungskauffrau Vera Körner und die Medientechnologin Annika Werner.