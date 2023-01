Hilden Hier kommen Kulturfans auf ihre Kosten

12. Januar bis 4. März: „Traumhaft“, Ausstellung von Werner Reuber. Städtische Galerie im Bürgerhaus, Mittelstraße 40. Der Ausstellungstitel „Traumhaft“ lässt die sinnlich-poetische Kunstwelt des Düsseldorfer Malers und Bildhauers Werner Reuber bereits erahnen. Neben Malerei und Plastik sind für ihn Aquarell und Holzschnitt weitere wichtige künstlerische Ausdrucksmittel. In den verschiedensten Techniken ausgeführt, stellt er in seinen Arbeiten immer wieder den Menschen in den Mittelpunkt. Die Bildversionen schwanken zwischen Lust und Leid, Banalität und Erotik, zwischen Ernst und subtilem Humor. In seiner Kunst greift Werner Reuber Mythen und archetypische Motive auf und überführt diese in expressiver Manier in die Gegenwart. Dabei entfalten die kraftvollen Werke, die eine spielerische Lust und Leichtigkeit transportieren, ihre erzählerische Wirkung. Es entstehen bewusste Brüche in der expressiven Farb- und Liniengestaltung, um die Motive zu beleben.