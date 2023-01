Finanzamt-Parkplatz in Hilden Entscheidung nicht nachvollziehbar

Parken Sie schon oder suchen Sie noch? Wer samstags mit dem Auto in die Hildener Innenstadt fährt, findet zwar in der Regel einen Parkplatz, muss aber in den Stoßzeiten danach suchen. Daher ist die Entscheidung, die Nutzung des Finanzamt-Parkplatzes aufzugeben, kaum nachvollziehbar. 120 kostenlos nutzbare Stellplätze aufgeben – das steigert nicht gerade die Attraktivität der Innenstadt. Aber genau das sollte das Ziel der Stadt, der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings sein. Das Signal, das sie mit dieser Entscheidung aussenden, ist kontraproduktiv – und dürfte in seiner Wirkung falsch eingeschätzt worden sein.