Hilden/Haan Weniger Menschen im Dezember ohne Arbeit

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich im Dezember im Vergleich zu November leicht entspannt – jedoch haben immer noch mehr Menschen in Hilden und Haan keinen Job als noch vor einem Jahr. Diese Bilanz zieht die Arbeitsagentur am Dienstag. „In der Agentur für Arbeit Hilden sind aktuell 2704 Menschen arbeitslos, das sind 83 weniger als im November, aber 52 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sinkt von 6,0 Prozent im November, auf aktuell 5,8 Prozent. Vor einem Jahr lag die Quote bei 5,7 Prozent“, hieß es. Die Agentur für Arbeit Hilden ist für die Itterstadt und für Haan zuständig. Im Kreis Mettmann nimmt die Zahl der Erwerbslosen insgesamt jedoch ab.