Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert steigt wieder leicht an

Kreis Mettmann 111 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Montag. Mehr als 36.000 Menschen sind seit Beginn der Pandemie von der Krankheit genesen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Montag kreisweit 2.772 Infizierte erfasst, 67 mehr als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 249 (+10; 13 neu infiziert), in Haan 195 (+11; 14 neu), in Heiligenhaus 161 (+/-0; 5 neu), in Hilden 236 (+2; 10 neu), in Langenfeld 227 (+3; 6 neu), in Mettmann 242 (+/-0; 7 neu), in Monheim 243 (+1; 3 neu), in Ratingen 587 (+13; 17 neu), in Velbert 546 (+26; 32 neu) und in Wülfrath 86 (+1; 4 neu).