Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zwei Todesfälle und sinkende Inzidenz

Kreis Mettmann 377 neue Corona-Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt seit Freitag. Über Weihnachten starben zwei Menschen nach einer Covid-Erkrankung.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am 2. Weihnachtstag kreisweit 2705 Infizierte erfasst, 46 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 239 (+10; 44 neu infiziert), in Haan 184 (+21; 29 neu), in Heiligenhaus 161 (+/-0; 17 neu), in Hilden 234 (-9; 25 neu), in Langenfeld 224 (+8; 35 neu), in Mettmann 242 (-3; 30 neu), in Monheim 242 (-25; 21 neu), in Ratingen 574 (+31; 92 neu), in Velbert 520 (+12; 72 neu) und in Wülfrath 85 (+1; 12 neu).