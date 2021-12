Losglück für Kunden der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert : Hildenerin gewinnt bei PS-Auslosung 50.000 Euro

Hilden Gleich drei Kunden der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert können sich gerade über eine äußerst gelungene Weihnachtsüberraschung freuen: Bei der PS-Auslosung im Dezember meinte Fortuna es besonders gut mit ihnen.

Einer Hildener Kundin bescherte das Losglück einen 50.000 Euro-Gewinn, und weitere 5000 Euro-gingen an ein Ehepaar, das ebenfalls aus Hilden kommt. Damit kann sich die Gewinnstatistik 2021 durchaus sehen lassen: In diesem Jahr gab es insgesamt dreimal 50.000 Euro und dreizehn Mal jeweils 5000 Euro für Kunden der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert. Von 2,50 bis zu 250.000 Euro reicht die „Gewinnspanne“ – pro Los und Monat. Der Einsatz der PS-Sparer ist dabei überschaubar: 5 Euro kostet ein Los; davon werden vier Euro gespart, ein Euro wandert in die Lostrommel. Außerdem unterstützt der PS-Sparer mit seinem Los gemeinnützige Einrichtungen in seiner Stadt, denn ein Teil des Lospreises geht als Spende an diese Institutionen.