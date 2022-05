Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : 1010 Todesfälle seit Beginn der Pandemie

Kreis Mettmann Die Zahl der nach einer Corona-Infektion Verstorbenen hat die Marke von 1000 überschritten. Innerhalb der letzten Woche verzeichnete das Kreisgesundheitsamt 13 Sterbefälle. Die Zahl der Infektionen ging deutlich zurück.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 4761 Infizierte erfasst, 1381 weniger als vor einer Woche. davon in Erkrath 417 (-170), in Haan 369 (-142), in Heiligenhaus 235 (-108), in Hilden 456 (-115), in Langenfeld 631 (-186), in Mettmann 421 (-129), in Monheim 381 (--57), in Ratingen 890 (-161), in Velbert 714 (-230) und in Wülfrath 247 (-83).