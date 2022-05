An Hildens „Stadttoren“ : Fahnen heißen Besucher in Hilden willkommen

Elke Kasper hat die neuen Willkommensfahnen für Hilden entworfen. Sie hatte sich in einem Design-Wettbewerb gegen weitere Bewerber durchgesetzt.

„Willkommen in Hilden“ steht groß auf Deutsch und klein in verschiedenen anderen Sprachen auf der Flagge. Im unteren Bereich der Flagge läuft der Fluss durch eine grüne Fläche. „Das ist der Rhein und der grüne Hügel das Bergische Land“, erklärt die Designerin. „Ich will damit zeigen, dass wir in Hilden dazwischen liegen und sozusagen das Tor zum Bergischen Land sind.“ Auf den Willkommensfahnen ist außerdem das Stadtwappen zu sehen sowie ein großes Herz, das aus vielen kleinen Herzen besteht. „Hilden ist divers, die Menschen hier sind offen und haben das Herz am rechten Fleck“, erläutert Kasper, die sich mit dem Entwurf kreativ ausleben konnte. In der ursprünglichen Version von Kasper sollte es eine Fahne mit „Willkommen in Hilden“, eine andere mit „Auf Wiedersehen Hilden“ geben. Die Stadt entschied sich schließlich nur für die Variante mit Willkommen, da das „Auf Wiedersehen“ auch missinterpretiert werden könne.