Wegen Ukraine-Krieg : Tafel in Hilden nimmt keine Neukunden mehr an

Tafel in Hilden nimmt keine Neukunden mehr an

Hilden Die Tafel Hilden nimmt aktuell keine Neukunden mehr an. Die Kapazitätsgrenze sei erreicht. Aktuell nutzen 1000 Menschen das Angebot. Vor dem Ukraine-Krieg waren es 500.

Die Hildener Tafel zieht die Notbremse: „Seit Ende Februar ist die Zahl der Tafelkunden in Hilden stark gewachsen und liegt derzeit bei etwa 1000 bedürftigen Personen. Mit der Versorgung so vieler Menschen ist die Hildener Tafel an ihre Kapazitätsgrenze gestoßen – sowohl die verfügbare Menge der Lebensmittel wie auch die Leistungsgrenze der rund 80 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreffend“, erklärt Kajo Töller vom Leitungsteam der Hildener Tafel.

Rund 80 ehrenamtliche Helfer unterstützen die Tafel. Sie befindet sich in Trägerschaft des Sozialdienstes katholischer Frauen und Männer (SKFM) und unterhält zwei Kühlfahrzeuge, die täglich zum Einsatz kommen. Die Fahrten führen zu Supermärkten sowie zu kooperierenden Tafeln in der Region. Dort sammeln die Helfer Lebensmittel ein, die später in den Räumlichkeiten an der Kirchhofstraße an die Kunden verteilt werden. Wer seine Bedürftigkeit nachweisen kann, erhält einen Ausweis, der zum Einkauf bei der Tafel berechtigt. Erwachsene zahlen 2,50 Euro pro Einkauf, Kinder 50 Cent. Menschen aus 40 Nationen kaufen bei der Tafel ein. Es sind Langzeitarbeitslose, Empfänger von Sozialhilfe, Flüchtlinge und Ältere, deren Rente zum Leben nicht reicht. Seit Februar sind viele Flüchtlinge aus der Ukraine dazugekommen. 2020 unterstützte die Tafel noch rund 500 Menschen. Nun sind es 1000.