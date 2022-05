Einzelhandel in Hilden : „Stadtguthaben“ bei vielen Händlern einlösbar

Hilden Die Geschenkgutschein-Karte wird am 21. Mai für 20 Euro verkauft, aufgeladen sind aber 25 Euro. Die Verkaufsaktion am Samstag soll die Karte bekannter machen.

Durch intensive Akquisitionsbemühungen konnten in den vergangenen Monaten nun über 50 Einzelhändler und Dienstleister in der Itterstadt als Akzeptanzstellen für das Gutscheinsystem gewonnen werden, teilt das Stadtmarketing jetzt mit. Am Samstag, 21. Mai, soll es dazu vor dem Rathauscenter eine besondere Aktion geben: Stadtguthaben und Stadtmarketing werden an einem Info-Stand über die Guthabenkarten informieren und diese für 20 Euro verkaufen. Das Besondere: Der aufgeladene Wert beträgt 25 Euro. Das Stadtmarketing weist allerdings daraufhin, dass die Abgabezahl begrenzt ist und auch nur solange der Vorrat reicht.