200 Erhebungsbeauftragte sind unterwegs : Die Volkszählung hat im Kreis Viersen begonnen

Mit einem Tablet erfassen die Erhebungsbeauftragten die Daten. Foto: dpa/Daniel Karmann

Kreis Viersen Im gesamten Kreisgebiet sind rund 200 geschulte Erhebungsbeauftragte im Einsatz. Die Befragung zum Abgleich der persönlichen Daten nimmt nur wenige Minuten in Anspruch und findet an der Haustür statt.

Im Kreis Viersen haben die Befragungen im Rahmen der Volkszählung „Zensus 2022“ begonnen. Sie dauern voraussichtlich bis Anfang August 2022 an, teilt die Kreisverwaltung mit. Im Rahmen einer Haushaltsstichprobe werden die Menschen in etwa jedem zwölften Haushalt befragt. Die ausgewählten Haushalte erhalten vorab postalisch einen Terminvorschlag seitens der Erhebungsbeauftragten. „Wer für die Befragung ausgewählt wurde, ist gesetzlich zur Auskunft verpflichtet“, so der Kreis Viersen weiter.

Im gesamten Kreisgebiet sind rund 200 geschulte Erhebungsbeauftragte im Einsatz. Die Befragung zum Abgleich der persönlichen Daten nimmt nur wenige Minuten in Anspruch und findet an der Haustür statt. Dabei kann ein volljähriges Haushaltsmitglied vertretend für alle anderen Haushaltsmitglieder die Auskunft erteilen. „Wegen der andauernden Corona-Pandemie können so die Kontakte auf ein Minimum reduziert werden. Die zusätzliche Befragung zu Ausbildung und Beruf sollte nach Möglichkeit online durch die Auskunftspflichtigen selbst beantwortet werden. Hierfür überreichen die Erhebungsbeauftragten den auskunftspflichtigen Personen Online-Zugangsdaten“, so der Kreis weiter.

Die Erhebungsbeauftragten erhalten einen speziellen Dienstausweis mit Dienstsiegel, der in Kombination mit dem Personalausweis gültig ist. Bei Fragen oder Unsicherheiten kann jederzeit die Erhebungsstelle kontaktiert werden. Erreichbar ist die Zensus-Erhebungsstelle telefonisch unter 02162 392700 oder per E-Mail an zensus@kreis-viersen.de. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Zensus unter https://www.kreis-viersen.de/landkreis/zensus-2022. Auch das Statistische Landesamt hat eine Hotline für die Fragen von Bürgerinnen und Bürgern eingerichtet, die unter der Nummer 0211 82838383 erreichbar ist.

