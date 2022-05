Kellerbrand in Ratingen : Mann bei eigenen Löscharbeiten verletzt

Das Feuer konnte von den Einsatzkräften schnell unter Kontrolle gebracht worden werden (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Ratingen Bei einem Kellerbrand in der Nacht zu Mittwoch in Ratingen im Kreis Mettmann ist ein Bewohner bei eigenen Löschversuchen verletzt worden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Die übrigen Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden, hieß es weiter.

Das Feuer sei den Angaben zufolge von den Einsatzkräften schnell unter Kontrolle gebracht worden. Nach einer gründlichen Durchlüftung durften die Bewohner inzwischen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache war zunächst noch unklar. Angaben zum Sachschaden gibt es bisher keine.

(bsch/dpa)