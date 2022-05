Langenfeld/Monheim : Kreis-Awo unterstützt Flutopfer

Langenfeld/Monheim Die Flutschäden sind noch lange nicht alle behoben und Versicherungen bezahlen auch nicht alle Schäden. Der Bezirksverband der Awo bietet Hilfe bei der Finanzierung des Wiederaufbaus.

(og) Die Schäden nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 sind noch immer nicht komplett beseitigt. „Hier sind einige Keller noch nicht wieder hergestellt“, berichtet Sven Lucht, der an der Straße Rietherbach lebt. Dort hat der Viehbach die Straße geflutet. Ein Haus sei noch nicht wieder bezogen, die Tiefgarage nicht nutzbar. Er selbst wartet auf eine neue Kellertür aus Holz, die gerade nicht lieferbar ist. Für seine Schäden ist die Versicherung aufgekommen. Das ist nicht überall so.

Weil beim Wiederaufbau finanzielle Engpässe entstehen können, will der Awo-Bezirksverband Niederrheinwissen, wie hoch der Eigenanteil ausfallen kann, der trotz der staatlichen Wiederaufbauhilfe des Landes Nordrhein-Westfalen übrig bleibt. Der Eigenanteil liegt bei 20 Prozent. Das setzt die Arbeiterwohlfahrt (Awo) an. Hochwassergeschädigte aus dem Kreis Mettmann können Spendenmittel der Aktion Deutschland Hilft, unterstützt von der Awo International beantragen, um den entstandenen Eigenanteil zu kompensieren.

Voraussetzung für diese Unterstützung ist, dass ein Antrag auf Wiederaufbauhilfe gestellt wurde und der Wohnraum zerstört wurde und/oder die wirtschaftliche Situation die Unterstützung aus Spendenmitteln zulässt. In dem Fall dürfen die Bezüge nicht höher als der doppelte Regelsatz ausfallen oder die antragsstellende Person bezieht Sozialleistungen. Zuwendungen erfolgen ausschließlich an sogenannte natürliche Personen infolge von Schäden für selbst genutzte Wohnräume oder Hausrat.

Ausgeschlossen ist daher die Erstattung von Schäden in Bereichen betrieblicher oder freiberuflicher Nutzungen oder an vermieteten oder verpachteten Räumen, gleich ob diese gewerblichen Zwecken oder Wohnzwecken dienen.

In oben genannten Fällen scheuen Hochwassergeschädigte sich bitte nicht, beim Awo-Bezirksverband Niederrhein Unterstützung zu beantragen, heißt es in der Mitteilung der Awo. Sofern sich Geschädigte unsicher sind, dass sie die Kriterien erfüllen oder Fragen zum Prozedere haben, bittet die Awo um Kontaktaufnahme per E-Mail an hochwasser@awo-niederrhein.de. Ebenso für den Wunsch, das Antragsformular zu erhalten und zu erfahren, was für die Antragsstellung eingereicht werden muss.