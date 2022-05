Kreis Viersen : Jeder zwölfte Haushalt wird für den Zensus befragt

Kreis Viersen Wohnen Sie allein? Welche Schulbildung haben Ihre Kinder? Im Kreis Viersen ist die Volkszählung („Zensus 2022“) gestartet. Dabei wird jeder zwölfte Haushalt von sogenannten Erhebungsbeauftragten besucht.

Im Kreis Viersen haben die Befragungen im Rahmen der Volkszählung („Zensus 2022“) begonnen. Das teilte die Kreisverwaltung am Dienstag mit. Im Rahmen einer Haushaltsstichprobe werden die Menschen in etwa jedem zwölften Haushalt befragt. Die ausgewählten Haushalte erhalten vorab per Post einen Terminvorschlag vom Erhebungsbeauftragten. Wer für die Befragung ausgewählt wurde, ist gesetzlich zur Auskunft verpflichtet. Die Erhebung dauert voraussichtlich bis Anfang August.