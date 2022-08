Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Sieben Todesfälle und mehr Infektionen

Kreis Mettmann Jeweils am Mittwoch gibt das Kreisgesundheitsamt Zahlen über die Corona-Lage im Kreis Mettmann bekannt. Die Zahl der Infizierten ist in den letzten sieben Tagen deutlich gestiegen.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 6594 Infizierte erfasst, 1647 mehr als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 537 (+147), in Haan 426 (+60), in Heiligenhaus 346 (+60), in Hilden 784 (+106), in Langenfeld 930 (+241), in Mettmann 401 (+116), in Monheim 598 (+172), in Ratingen 1285 (+390), in Velbert 1091 (+197) und in Wülfrath 196 (+58).