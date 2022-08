Feuer und Flamme in Hilden : „Tag der Feuerwehr“ in der Innenstadt

Info

Anders als in Hilden (und vielen anderen Städten in der Region) lädt die Feuerwehr in Haan zu einem Tag der offenen Tür rund um die Feuerwache ein. Üblicherweise stehe das Fest an einem Termin Ende Mai/Anfang Juni an, dies sei aufgrund der Unsicherheiten und der erforderlichen Vorbereitungszeit aber nicht möglich gewesen, so die Feuerwehr. Der Tag der offenen Tür findet daher am Samstag, 3. September, 11-18 Uhr, an der Nordstraße 25 statt. Zwar werde das Programm begrenzt ausfallen, um die Kontakte zu reduzieren, Angebote für Kinder, Fahrzeug- und Geräteausstellung sowie natürlich Leckeres vom Grill und aus dem Feldkochherd werde es aber ebenso geben wie Getränke und Kuchen.