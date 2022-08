Kreispolizei Mettmann informiert : Was E-Scooter dürfen – und was nicht

Was E-Scooter dürfen – und was nicht

In immer mehr Städten sind E-Scooter unterwegs – auch im Kreis Mettmann. Foto: dpa/Nicolas Armer

Kreis Mettmann In immer mehr Städten stehen E-Scooter zur Verfügung. Die Kreispolizei Mettmann hat jetzt Informationen rund um die Nutzung der Straßenflitzer zusammengestellt.

Auch auf den Straßen im Kreis Mettmann sind sie immer häufiger zu sehen: E-Scooter erfreuen sich einer großen Beliebtheit. Doch worauf muss man bei der Nutzung dieses „Elektro-Kleinstfahrzeuges“ achten? Welche Regelungen gelten? Was ist erlaubt – und was nicht? Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat die wichtigsten Informationen rund um die Nutzung von E-Scootern zusammengestellt.

Wichtig: Auf Gehwegen und in Fußgängerzonen ist das Fahren mit einem E-Scooter nur dann zulässig, wenn dies durch eine gesonderte Beschilderung für Elektro-Kleinstfahrzeuge ausdrücklich erlaubt ist. Wenn ein solches Schild nicht vorhanden ist, ist die Nutzung eines E-Scooters selbst mit ausgeschaltetem Motor auf Gehwegen und in Fußgängerzonen nicht erlaubt. Wer mit einem E-Scooter durch eine Fußgängerzone von A nach B kommen möchte, muss also absteigen und schieben.