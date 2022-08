Tierischer Einsatz in Hilden : Polizei in Hilden fängt entlaufenes Pferd ein

Hilden Nachdem die Reiterin vom Pferd gestürzt ist, läuft das Tier über die stark befahrene Elberfelder Straße in Richtung der Hildener Innenstadt. Polizisten fangen das Tier ein, Kita-Kinder bringen einen Apfel vorbei.

Mithilfe einer erfahrenen Reiterin, die zufällig vorbeikam, hat die Polizei am Dienstagnachmittag ein entlaufenes Pferd an der Elberfelder Straße in Hilden einfangen können. Wie die Beamten mitteilen, war eine 28-jährige Reiterin in Höhe des Restaurants gegenüber der Waldkaserne aus bislang noch nicht geklärter Ursache vom Pferd gestürzt. „Hierbei wurde sie zwar glücklicherweise nicht verletzt“, erklärte eine Polizeisprecherin. Allerdings sei das Pferd auf die stark befahrene Elberfelder Straße gelaufen. Die Reiterin rief die Polizei.