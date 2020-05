Corona-Krise : So funktioniert das Hildener Autokino

Foto: Tobias Dupke 6 Bilder Hier entsteht das erste Autokino Hildens

Auf einem freien Grundstück direkt an der Einfahrt zu dem Gewerbegebiet am Autobahnkreuz entsteht momentan das erste Autokino Hildens. Der Cateringbetrieb Windmann und das Lux-Kino stecken hinter dieser Idee. Am Donnerstag soll es losgehen, zwei Vorführungen sind pro Abend geplant.

Erkrath hat eins, Düsseldorf ebenfalls – und ab Donnerstag hat auch Hilden eins. In der Giesenheide eröffnet um 17 Uhr das erste Autokino in der Geschichte der Stadt. Hinter dieser Idee stecken das Unternehmen Windmann Catering, das seinen Sitz ein paar Hundert Meter weiter in dem Gewerbegebiet hat, und das Hildener Lux-Kino.

„Wir planen zwei Vorstellungen am Tag“, erklärt Claudia Makarzak, Lebensgefährtin von Windmann-Chef Carsten Windmann und Mit-Organisatorin des Autokinos. Am Donnerstag läuft um 17 Uhr „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“ mit Matt Damon und Christian Bale, um 20.30 Uhr folgt der deutsche Film „Das perfekte Geheimnis“ mit Karoline Herfurth, Elyas M’Barek und Florian David Fitz. Einlass ist immer 45 Minuten vor Filmbeginn.

Die Autos werden zunächst von der Hochdahler Straße in den Kreisverkehr des Gewerbegebietes geleitet und dann wieder den Hügel hoch aufs Autokino-Gelände. Das online gekaufte Ticket liest ein Mitarbeiter mit einem Scanner durch die geschlossene Autoscheibe ein.

Bis zu 100 Fahrzeuge (bis höchsten 2,1 Meter Höhe) passen auf das eingezäunte Grundstück. „Ein Parkeinweiser leitet die Autos auf ihre Parkplätze“, erklärt Claudia Makarzak. Höhe Autos wie beispielsweise SUVs werden weiter hinten platziert, damit jeder einen guten Blick auf die Leinwand am Ende des leicht abschüssigen Grundstücks habe.

Das Gelände liegt gleich am Anfang des Gewerbegebiets, es ist das zweite auf der linken Seite. Es gehört der Stadt, ist momentan laut Claudia Makarzak aber an den Logistiker Janssen vermietet, der dem Autokino das Gelände wiederum zur Verfügung stellt. Die städtische Bauaufsicht habe eine temporäre Duldung ausgesprochen, teilte Stadtsprecherin Henrike Ludes-Loer mit.

18 Euro kostet ein Ticket, das es ab Dienstagabend online unter der Adresse www.autokino.hilden.de zu kaufen gibt. „Das Ticket gilt für maximal zwei Personen“, erklärt Claudia Makarzak. Allein schon wegen der Kontaktsperre dürfen nicht mehr Menschen zusammenkommen. Wenn beispielsweise Familien zu viert in einem Fahrzeug ins Autokino möchten, kostet jeder weitere Person fünf Euro. „Wir gehen aber davon aus, dass die Besucher in der Regel zu zweit sind“, sagt Claudia Makarzak.

Die 40 Quadratmeter große LED-Leinwand kann auch genutzt werden, wenn es draußen noch hell ist. „Bei einem Projektor hätte das nicht geklappt, dann hätte es dunkel sein müssen“, erklärt Claudia Makarzak. Der Ton wird über eine UKW-Frequenz direkt ins Autoradio übertragen.

Wer möchte, kann Getränke und Knabberein mitbringen. „Das dulden wir natürlich“, sagt Claudia Makarzak. Doch der Windmann Catering bietet selbst auch Nachos, Popcorn und andere Kleinigkeiten an. Außerdem steht ein Bierwagen bereit, an dem Getränke gekauft werden können. Wer das Hildener Unternehmen, das sich auf die Verpflegung von Kitas und Schulen spezialisiert hat und durch die Corona-Krise momentan wenig zu tun hat, unterstützen möchte, kann sich vor Ort mit der Kino-Verpflegung eindecken. Bis Donnerstag werden zudem Toiletten aufgestellt. „Natürlich mit Sicherheitsabstand.“

„Wir hatten vergangene Woche die Idee zu dem Autokino“, berichtet Claudia Makarzak. Als der Entschluss gefasst war, ging alles sehr schnell. Die Gespräche mit den Beteiligten waren unkompliziert, berichtet die Mit-Organisatorin. „Die erste Resonanz auf unser neues Angebot war überwältigend“, berichtet Claudia Makarzak, nachdem bereits am Montagabend erste Infos in den Hildener Facebookgruppen „Citytalk“ und „Du kommst aus Hilden, wenn...“ gestreut worden sind. „Ich habe schon sehr viele Nachrichten und Anfragen erhalten“, sagt die ehemalige Betreiberin der Sandbar (hinter Bungert).

„Das sind gute Nachrichten für all diejenigen unter uns, die sich berechtigterweise nach ein wenig Abwechslung sehnen“, erklärt Bürgermeisterin Birgit Alkenings. „Das Autokino bietet die Möglichkeit eines Events, ohne dass körperlicher Kontakt zwischen den Besucherinnen und Besuchern entsteht.“ Das sei wichtig, denn „die Infektionsgefahr ist noch nicht gebannt.“

Auch die städtische Wirtschaftsförderung ist mit dem Ergebnis zufrieden. „Das ist ein richtiges Hildener Projekt“, berichtet GkA-Geschäftsführer und Wirtschaftsförderer Christian Schwenger. „Windmann Catering ist ein lokales Unternehmen, das wir 2014 im Gewerbegebiet Kreuz Hilden angesiedelt haben. Dank der Kooperation mit den Hildener Lux-Lichtspielen können die Filmrechte kurzfristig übernommen werden.“

Im Laufe der ersten Woche werden Betreiber und Stadtverwaltung eine Zwischenbilanz ziehen. Wenn es keine Probleme gibt, ist eine weitere Duldung bis Ende Juni möglich.