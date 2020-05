Aus dem Polizeibericht : Jugendlicher raubt 18-Jährigen aus

Hilden Ein 18-jähriger Leverkusener ist in Hilden von einem Jugendlichen geschlagen und um Fahrrad und Handy beraubt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Leverkusener bereits am Freitag, 1. Mai, gegen 17.45 Uhr mit seinem Fahrrad an die Horster Allee nach Hilden gefahren, wo er sich mit zwei Bekannten treffen wollte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken