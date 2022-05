Saisoneröffnung in Hilden : Schwimmer genießen ersten Waldbad-Tag

Endlich wieder ins Waldbad (von links): Claudia Ahles und Heinke Griem besuchen das Freibad an der Elberfelder Straße gleich am ersten Tag der Saison. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Ein wenig teurer, ein wenig kälter – aber das hat die ersten Besucher des Hildener Waldbades am Montag nicht davon abgeschreckt, ihre Bahnen zu ziehen. Die Corona-Beschränkungen sind alle weggefallen. Saison endet erfahrungsgemäß im September.

Der Himmel ist blau, die Sonne strahlt, auf den weitläufigen Rasenflächen liegt sanfter Tau. Noch ist es spürbar kühl in den frühen Morgenstunden, was jedoch die Früh- und Gesundheitsschwimmer nicht davon abhält, ihre Bahnen im Waldbad zu ziehen. „Viele kommen vor ihrem Tag oder vor der Arbeit hierher“, sagt Sabine Müller, Pressesprecherin der Hildener Stadtwerke.

Pünktlich um 6:30 Uhr öffnet das Waldbad am Montag erstmals wieder seine Tore, und knapp eineinhalb Stunden später zählen die Bademeister bereits 65 Badegäste. „Normalerweise kommen bis 9 Uhr so zwischen 200 und 300 Gäste“, sagt Sabine Müller.

Claudia Ahles kommt gerne ins Waldbad an der Elberfelder Straße. „Heute kostete es ein bisschen Überwindung“, gibt sie zu. „Denn es war kalt.“ Das liegt nicht nur an den 9 Grad Außentemperatur, sondern wohl auch daran, dass die Wassertemperatur um zwei Grad niedriger gehalten wird, als in den vergangenen Jahren, um Energiekosten zu sparen. So ist das Wasser im Schwimmerbecken 23 Grad und im Nichtschwimmerbecken 24 Grad warm. „Das spart 6 bis 8 Prozent Energie“, sagt Dirk Bremermann, Centerleiter Bäder. Die Badegäste akzeptieren das. „Da muss man sich eben warmarbeiten“, meint Claudia Ahles.